1. FFC Frankfurt holt U20-Nationalspielerin Freigang

Frankfurt/Main (dpa) - Frauenfußball-Rekordmeister 1. FFC Frankfurt hat die deutsche U20-Nationalspielerin Laura Freigang verpflichtet. Die in Kiel geborene Angreiferin spielt aktuell noch für das Team der Pennsylvania State University in den USA. In Frankfurt unterschrieb die 20-Jährige einen Dreijahresvertrag.