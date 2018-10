1. FFC Frankfurt löst Vertrag mit Torhüterin Geist auf

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Frauenfußball-Bundesligist 1. FFC Frankfurt hat den Vertrag mit seiner verletzten US-Torhüterin Annabella Geist aufgelöst. Wie der deutsche Rekordmeister am Dienstag mitteilte, sei dies in gegenseitigem Einvernehmen geschehen. Das Arbeitspapier lief noch bis Sommer 2019. Die 22-Jährige fällt wegen einer Hand-Verletzung länger aus. Eine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb sei in den nächsten Wochen unwahrscheinlich. Möglicherweise muss Geist in ihrer Heimat operiert werden. Die amerikanische U23-Nationaltorhüterin war erst Ende August vom NWSL-Profiklub Portland Thorns zum viermaligen Champions-League-Sieger gewechselt.