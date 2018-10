1. FFC Frankfurt trotz Tief gelassen

Frankfurt/Main (dpa) - Frauenfußball-Rekordmeister 1. FFC Frankfurt bleibt trotz drei Niederlagen zum Start in die neue Spielzeit gelassen. «Das Ganze ist eine Momentaufnahme. Die Mannschaft hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert», sagte Manager Siegfried Dietrich der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Nach den Niederlagen gegen Wolfsburg (0:3), Hoffenheim (1:4) und Potsdam (1:3) gibt es beim einstigen Primus keine Sorge vor einer verkorksten Saison. «Wir sind alle sehr zuversichtlich, dass wir in die Spur finden», fügte Dietrich an. Das größte Problem sei bislang die schlechte Chancenverwertung gewesen.