10 Millionen Förderung für Krebsforschung

Die Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv

Die Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Krebsforschung an der Goethe-Universität Frankfurt kann in den nächsten fünf Jahren mit 10 Millionen Euro zusätzlicher Förderung rechnen. Wie die Universitätsklinik am Donnerstag mitteilte, soll Frankfurt künftig einer von deutschlandweit fünf Standorten der Mildred-Scheel-Nachwuchszentren der Deutschen Krebshilfe werden. Für den Aufbau erhält Frankfurt über einen Zeitraum von fünf Jahren zehn Millionen Euro.