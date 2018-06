100 Festgenommene nach Schlossgrabenfest wieder frei

Ein weggeworfene Fantrommel in den Farben schwarz-rot-gold liegt neben dem Herrngarten auf einem Gehweg. Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv

Darmstadt (dpa/lhe) - Nach dem Angriff auf Polizeibeamte in Darmstadt wird ermittelt, aber es gibt keine Haftbefehle. 100 Menschen waren in der Nacht zum Sonntag vorübergehend festgenommen worden. «Mittlerweile sind alle wieder auf freiem Fuß», sagte ein Sprecher der Polizei am Montag.