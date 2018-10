100 Kilo Kartoffeln vom Acker gestohlen: Drei Festnahmen

Mörfelden-Walldorf (dpa/lhe) - Ein Trio aus Frankfurt ist beim Kartoffel-Klau in Mörfelden-Walldorf ertappt worden. Im Auto der drei fanden Streifenbeamte mehr als 100 Kilogramm Kartoffeln, wie die Polizei in Darmstadt am Montag berichtete. Eine Frau hatte gesehen, wie der Mann und die beiden Frauen am Samstag Kartoffeln ernteten und in dem Auto abtransportierten. Sie verständigte die Polizei. Eine Streife stoppte den Wagen kurze Zeit später. Gegen die 36 und 41 Jahre alten Frauen und den 44-jährigen Mann wurde Strafanzeige wegen Diebstahls erstattet. Was sie mit den Kartoffeln machen wollten, war zunächst unklar.