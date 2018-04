100 Männer und Frauen mit Habilitation erfolgreich

Wiesbaden (dpa/lhe) - An hessischen Hochschulen haben sich im vergangenen Jahr 100 Wissenschaftler habilitiert. Damit wiesen sie förmlich nach, dass sie Studenten unterrichten können. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, wurden mit 37 die meisten Habilitationen in der Humanmedizin vorgelegt.