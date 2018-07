100 Millionen Euro für nordhessisches Regiotram-System

Kassel/Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) will mit Hilfe des Landes Hessen über 100 Millionen Euro in den nordhessischen Schienenverkehr investieren. Mit dem Geld sollten die Regiotram-Fahrzeuge modernisiert und ein Streckenabschnitt im Landkreis Kassel auf Elektrizität umgestellt werden, erklärte der NVV am Dienstag in Kassel. Regiotram sind ein Mischung aus Zug und Straßenbahn. Sie verbinden die Stadt Kassel mit dem Umland.