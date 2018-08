100 Strohballen geraten in Brand

Darmstadt (dpa/lhe) - Etwa 100 Strohballen sind am späten Samstagabend auf einem Feld in Darmstadt in Flammen aufgegangen. Die Einsatzkräfte hätten die Ballen kontrolliert abbrennen lassen müssen, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit. Die Löscharbeiten hätten mehrere Stunden gedauert. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war nach Angaben der Polizei zunächst nicht bekannt. Es sei unklar, ob Brandstiftung dahinterstecke oder das Feuer mit der Trockenheit im Zusammenhang stehe.