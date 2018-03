1000 Musiker bei Tagen der Chor- und Orchestermusik

Bad Homburg (dpa/lhe) - Mehr als 1000 Hobbymusiker treffen sich von heute an in Bad Homburg zu den Tagen der Chor- und Orchestermusik. Dabei wollen sie drei Tage lang in Konzerten, Projekten und einem Gottesdiens die Vielfalt der Chor- und Orchestermusik in Deutschland vorstellen. Höhepunkt ist eine «Nacht der Musik» am Samstagabend. Dabei präsentieren die Ensembles bei freiem Eintritt an elf Spielorten der Taunusstadt mehr als 40 Kurz-Konzerte. Am Sonntag zeichnen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Hessens Kunst- und Kulturminister Boris Rhein (CDU) bei einem Festakt zwei hessische Musikvereine aus.