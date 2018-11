1000 Prozent bei Grundsteuer B überschritten

Das Plus in Lautertal im Kreis Bergstraße betrug 300 Prozent. Die 7000-Einwohner-Gemeinde ist die einzige, die über 1000 Prozent veranschlagt. Am zweithöchsten ist die Grundsteuer B in Nauheim (960 Prozent), gefolgt von Hirzenhain in der Wetterau (840) und den Kommunen Rüsselsheim (800) und Ginsheim-Gustavsburg (790) im Kreis Groß-Gerau. Die Steuer werde an den bebaubaren und bebauten Grundstücken bemessen und auf Mieter umgelegt.