11 000 Besucher feiern Burg Herzberg Festival

Breitenbach am Herzberg (dpa/lhe) - Bei Sommerhitze und Mondfinsternis haben am Wochenende rund 11 000 Besucher das Burg Herzberg Festival in Osthessen gefeiert. Das Hippie-Event dauerte vier Tage und zählt zu den ältesten in Deutschland. In diesem Jahr feierte es sein 50-jähriges Bestehen. Geschäftsführer Gunther Lorz sprach am Sonntag von einer «fantastischen» Bilanz. «Das perfekte Wetter hat uns ein mediterranes Gefühl mit warmen Nächten beschert, in denen die Besucher toll feiern konnten.» Unterbrechungen wegen Unwetter habe es keine gegeben: «Es hat nur einmal kurz geregnet, leider nicht lange genug, damit der Staub sich legen konnte.»