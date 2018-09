1,1 Millionen Euro für Kita und Sporthalle in Genthin

Genthin/Magdeburg (dpa/sa) - In Genthin im Jerichower Land können die Kindertagesstätte «Käthe Kollwitz» und die Sporthalle der Grundschule «Ludwig Uhland» saniert werden. Insgesamt werden die Vorhaben mit 1,1 Millionen Euro unterstützt, wie das Finanzministerium am Sonntag in Magdeburg mitteilte. Das seien knapp zwei Drittel der Kosten, die Land und EU über das Förderprogramm «Stark III» zuschießen. Im Fokus der Maßnahmen stünde die energetische Sanierung der Gebäude.