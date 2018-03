1:1 in Nürnberg: Darmstadt 98 verpasst überraschenden Sieg

Nürnberg (dpa/lhe) - Der SV Darmstadt 98 hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg verpasst. Beim Tabellenzweiten 1. FC Nürnberg spielten die «Lilien» am Sonntag trotz einer fast einstündigen Führung nur 1:1 (1:0). Sieben Spieltage vor Schluss bleibt der Bundesliga-Absteiger dadurch Tabellen-17. Mittelstürmer Terrence Boyd erzielte in der 18. Minute das 1:0 für die Mannschaft von Dirk Schuster. In der zweiten Halbzeit gerieten die «Lilien» aber massiv unter Druck. Nürnbergs Möhwald traf in der 71. Minute zunächst nur den Pfosten. Verteidiger Georg Margreitter köpfte elf Minuten vor Schluss den verdienten Ausgleich (79.).