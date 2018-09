1:2 in letzter Minute: Frankfurt verliert gegen Bremen

Frankfurt/Main (dpa) - Mit einem Bilderbuch-Freistoß in der Nachspielzeit hat Milot Rashica Werder Bremen noch einen glücklichen 2:1 (1:0)-Sieg bei Eintracht Frankfurt beschert und den Hessen das Comeback von Nationaltorwart Kevin Trapp verdorben. Vor 50 000 Zuschauern hatte der Pokalsieger in dem Bundesligaspiel am Samstag in einem Kraftakt nach einen 0:1-Rückstand durch Yuya Osaka (23. Minute) trotz eines Platzverweises für Jetro Willems (32.) noch durch Sébastian Haller (54./Foulelfmeter) ausgleichen können. Dann schockte Rashica die Frankfurter mit seinem Treffer in der sechsten Minute der Nachspielzeit.