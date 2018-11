13 Kilogramm Drogen in Wohnung von 28-Jährigem gefunden

Fuldabrück (dpa/lhe) - Ermittler haben in der Wohnung eines 28-Jährigen im Landkreis Kassel 13 Kilogramm Drogen gefunden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stellten die Beamten bei der Durchsuchung der Wohnung des mutmaßlichen Drogenhändlers am Mittwoch zudem größere Mengen Streckmittel, 26 Cannabispflanzen, Waffen und Bargeld in Höhe von etwa 4500 Euro sicher.