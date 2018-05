13 Verletzte bei Zusammenstoß von Zug und Lkw

Nach dem Zusammenstoß in Großen-Buseck. Foto: Frank Rumpenhorst

Großen-Buseck/Gießen (dpa/lhe) - Bei einer Kollision auf einem Bahnübergang im mittelhessischen Großen-Buseck sind 13 Menschen teils schwer verletzt worden. Ein mit rund 30 Fahrgästen besetzter Regionalzug krachte dort am Dienstagmorgen gegen den Anhänger eines Lastwagens, der noch auf den Gleisen stand. Der Lokführer wurde in seinem Triebfahrzeug eingeklemmt und musste von Rettern befreit werden, wie ein Sprecher der Bundespolizei berichtete. Er kam schwerst verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus. Auch die Zugbegleiterin erlitt schwere Verletzungen. Elf Fahrgäste wurden leicht verletzt. Alle Betroffenen kamen in Krankenhäuser.