141 Anzeigen nach Herrngarten-Randale: Täter oft unbekannt

Darmstadt (dpa/lhe) - Knapp zwei Monate nach den Ausschreitungen am Rande des Schlossgrabenfests in Darmstadt sind bei der Polizei 141 Anzeigen eingegangen. In den meisten Fällen gehe es um Landfriedensbruch, sagte Polizeisprecherin Andrea Löb am Dienstag. Andere Delikte sind etwa Körperverletzung, tätliche Angriffe gegen Polizeibeamte und Sachbeschädigung, wie die Staatsanwaltschaft berichtete. Ein Teil der Verfahren sei bereits bei der Anklagebehörde eingegangen. Die Täter seien mit Ausnahme von etwa zwölf aber häufig noch unbekannt. Zuvor hatte das «Darmstädter Echo» berichtet.