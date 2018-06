15-Jährigen erstochen: Täter muss in Psychiatrie

Die Justizbehörden in Kassel. Foto: Swen Pförtner/Archiv

Kassel/Korbach (dpa/lhe) - Nach einer tödlichen Messerattacke auf einen 15-Jährigen in Nordhessen sind zwei 19-Jährige am Mittwoch wegen gemeinschaftlichen Totschlags verurteilt worden. Den Vorwurf des Mordes sah das Landgericht Kassel als nicht erwiesen an. Es sei kein Mord, weil ein Motiv fehle, sagte der Vorsitzende Richter.