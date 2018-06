15 Menschen wegen Kellerbrandes evakuiert

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen eines Kellerbrandes in einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt mussten am frühen Samstagmorgen 15 Menschen evakuiert werden. Es sei aber niemand verletzt worden, teilte die Frankfurter Feuerwehr mit. Nach kurzer Zeit konnte die Feuerwehr den Brand im Keller löschen. Insgesamt seien rund 30 Einsatzkräfte im Stadtteil Bergen-Enkheim vor Ort gewesen, sagte ein Sprecher. Die Brandursache werde noch ermittelt.