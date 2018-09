1,5 Millionen Euro im Spiel 77 gewonnen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein noch unbekannter Glückspilz hat in der Zusatzlotterie Spiel 77 über 1,5 Millionen Euro gewonnen. Der oder die Unbekannte gab einen Lottoschein ohne Kundenkarte im Kreis Kassel ab, wie Lotto Hessen am Donnerstag bekannt gab. Ob der Glückspilz auch dort lebe, bleibe abzuwarten. Um den am Mittwoch geknackten Jackpot einzulösen, muss er die Spielquittung vorlegen.