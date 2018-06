15 Millionen Euro vom Bund für bessere Luft in Wiesbaden

Wiesbaden hatte sein Projekt «Digitalisierung des Verkehrs der Landeshauptstadt Wiesbaden (DIGI-V)» eingereicht. «Mit der Förderung unseres Projekts zur Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme steht die Mobilität in Wiesbaden vor großen Veränderungen», wird Oberbürgermeister Sven Gerich (SPD) in einer Mitteilung der Stadt zitiert. Ziel ist es demnach unter anderem, über eine Verkehrsleitzentrale die Steuerung des gesamten Verkehrsvolumens zu ermöglichen.

Die Förderung findet im Rahmen des «Sofortprogramms Saubere Luft 2017-2020» statt und liegt in der ersten Förderrunde bei einer Gesamthöhe von rund 60 Millionen Euro, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. Die hessische Landeshauptstadt wird demnach am großzügigsten gefördert, gefolgt von Köln mit mehr als 13 und Hamburg mit über 11 Millionen Euro. Die Bundesregierung hat das Sonderprogramm mit einem Gesamtvolumen von einer Milliarde Euro Ende 2017 gestartet. Unter anderem sollen damit Diesel-Fahrverbote in Städten verhindert werden.