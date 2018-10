15 Verletzte bei zwei Unfällen in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Wiesbaden sind bei zwei schweren Unfällen etwa 15 Menschen verletzt worden. Zehn mussten in Krankenhäuser gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Unter den Verletzten seien auch Kinder gewesen. Am Freitagnachmittag waren auf der Autobahn 3 in Richtung Frankfurt insgesamt fünf Autos in einen Unfall auf der linken Spur verwickelt. Sechs Menschen mussten in Krankenhäuser gebracht werden.