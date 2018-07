1500 Meter Freistil: Wellbrock und Köhler deutsche Meister

Berlin (dpa) - Florian Wellbrock und Sarah Köhler sind knapp zwei Wochen vor der Schwimm-EM bei den deutschen Meisterschaften zu Favoritensiegen geschwommen. Titelverteidiger Wellbrock schlug am Sonntag über 1500 Meter Freistil nach 15:08,45 Minuten an und war damit mehr als 22 Sekunden schneller als Christian Keber auf Rang zwei. «Mit der Zeit bin ich eigentlich zufrieden, sie ist okay für den Zeitpunkt, aber bei der EM will ich natürlich schneller sein», sagte Wellbrock.