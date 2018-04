16-Jährige stirbt nach Sturz mit ihrem Motorrad

Steinau an der Straße (dpa/lhe) - Eine 16-Jährige ist nach einem Sturz mit ihrem Motorrad auf der Autobahn bei Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) gestorben. Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, verlor die junge Frau ersten Erkenntnissen zufolge in der Kurve auf der Auffahrt zur Autobahn 66 die Kontrolle. Sie rutschte mit ihrem Motorrad laut Polizei wohl vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Spur der Autobahn.