16-Jähriger löst mit Chemiebaukasten Feuerwehreinsatz aus

Hofbieber (dpa/lhe) - Mit seinem Chemiebaukasten hat ein 16 Jahre alter Teenager am Sonntagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Nachbarn des Jungen in Hofbieber (Landkreis Fulda) hätten den Geruch von faulen Eiern wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt, sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Junge Schwefelwasserstoff hergestellt hatte. Das sei in großen Mengen zwar schädlich, der Junge habe aber nur eine geringe Dosis produziert. Es sei kräftig gelüftet worden, sagte der Sprecher, dann war der Einsatz beendet.