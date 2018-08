16 Jahre nach Ecstasy-Schmuggel: Bewährungsstrafe

Die jeweiligen Kuriere waren bereits kurz nach ihrer Ankunft in Süddeutschland festgenommen und später auch verurteilt worden. An den Beuteln mit den Tabletten - bei den beiden Transporten mehr als 165 000 Stück - waren seinerzeit auch die Fingerabdrücke des Angeklagten sichergestellt worden. Gleichwohl wurde der Mann erst Jahre später dingfest gemacht. In Untersuchungshaft kam er nie, so dass sich das Strafverfahren weiter in die Länge zog.