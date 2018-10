16. Landesturnfest im Juni 2019 an der Bergstraße

Heppenheim (dpa/lhe) - Zum 16. Hessischen Landesturnfest werden im Juni 2019 an der Bergstraße bis zu 8000 Teilnehmer erwartet. Die größte breitensportliche Veranstaltung des Landes wird alle vier Jahre organisiert, wie der Sprecher des Hessischen Turnverbands, Joachim Schuchardt, am Montag in Heppenheim sagte.