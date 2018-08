1600 Menschen demonstrieren gegen AfD-Wahlkampfauftakt

Zu der Demonstration hatte das Bündnis «Keine AfD in den Landtag» aufgerufen, in dem sich unter anderem Gewerkschaften, mehrere Parteien, der Zentralrat der Muslime und die Katholische Arbeitnehmerbewegung zusammengeschlossen haben. Redner verschiedener Organisationen warfen der AfD vor, die Gesellschaft zu spalten.

Hessens SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel monierte eine Verrohung der Sprache und der politischen Kultur und sagte, er wolle kein Zurück zur Ideologie der 1950er Jahre. Er sei gekommen, um ein Signal «gegen Schranken im Kopf» zu senden. Der Spitzenkandidat der Grünen, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, sagte: «Wir überlassen es nicht den Rechten, darüber zu diskutieren, was Heimat ist und wer dazu gehört.» Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Janine Wissler, forderte die Menschen auf, sich «für eine tolerante Gesellschaft einzusetzen».

Nach der Auftaktkundgebung am Wiesbadener Hauptbahnhof zogen die Demonstranten in die Nähe der hessischen Staatskanzlei in die Innenstadt. In Hessen wird am 28. Oktober gewählt.