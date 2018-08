17 Forderungen der Kommunen an die künftige Landesregierung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die drei kommunalen Spitzenverbände in Hessen haben einen breiten Forderungskatalog an die künftige Landesregierung vorgelegt. 17 Punkte umfasst das Papier, das am Mittwoch von führenden Köpfen von Städte- und Gemeindebund, Landkreistag sowie Städtetag in Wiesbaden vorgestellt wurde. Die Landtagswahl in Hessen ist am 28. Oktober.