17-Jähriger nach Überfällen in U-Haft und Jugendeinrichtung

Kassel (dpa/lhe) - Nach einem Tankstellenüberfall in Kassel vor gut einer Woche sitzt ein am Dienstag festgenommener Jugendlicher in Untersuchungshaft. Sein Komplize wurde nach dem Termin beim Haftrichter am Mittwoch in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die beiden tatverdächtigen 17-Jährigen räumten bei ihrer Vernehmung auch den Überfall auf eine weitere Tankstelle ein. Dabei waren sie mit Messer und Pistole bewaffnet gewesen und hatten Bargeld erbeutet. Bei dem Überfall, der zu ihrer Festnahme am Dienstag führte, hatten sie mit einer Gasdruckpistole auf einen Angestellten geschossen und ihn am Kopf und an der Schulter verletzt.