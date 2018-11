17-Jähriger von S-Bahn getötet: Zwei Begleiter verletzt

Frankfurt/Offenbach (dpa/lhe) - Ein 17-Jähriger aus Hanau ist in Frankfurt von einer S-Bahn erfasst und getötet worden. Einer seiner beiden Begleiter wurde schwer, der andere leicht verletzt. Die drei Jugendlichen haben am Dienstag gegen 16 Uhr in den Gleisen an der unterirdischen S-Bahn-Haltestelle Ostendstraße gestanden und wurden von einem Zug erfasst, wie der Sprecher der Bundespolizei, Klaus Arend, sagte. Identität, Alter und Geschlecht der beiden Verletzten blieben zunächst unklar. Sie wurden in unterschiedlichen Krankenhäusern behandelt. Der Lokführer und zwei Reisende am Gleis erlitten einen Schock und mussten auch behandelt werden.