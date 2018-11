17-Jähriger wegen Raubüberfällen auf Tankstellen in U-Haft

Büdingen (dpa/lhe) - Zunächst war ein 17-Jähriger nach einem falschen Alibi freigekommen - nun sitzt er wegen zwei Raubüberfällen auf Tankstellen in Mittelhessen doch in Untersuchungshaft. Die Spurensicherung konnte die DNA des Jugendlichen am Tatort nachweisen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Innerhalb einer Woche war es in Büdingen im Wetteraukreis zu zwei Raubüberfällen von Tankstellen gekommen, bei denen der Täter unerkannt fliehen konnte.