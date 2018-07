18-Jähriger sticht Mann nieder

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 18-Jähriger hat in der Nacht zum Dienstag einen Mann in Frankfurt mit einem Messer niedergestochen. Das 26 Jahre alte Opfer sei schwer verletzt in eine Klinik gebracht worden, teilte die Polizei mit. Lebensgefahr bestehe nicht. Die beiden Männer hatten sich demnach mitten in der Nacht zu einer Aussprache getroffen. Es kam zum Streit. Dabei stach der 18-Jährige seinem Kontrahenten plötzlich mit einem Messer in den Oberkörper und flüchtete dann. Am Dienstagvormittag wurde er schließlich in seiner Wohnung festgenommen.