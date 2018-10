19-Jähriger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Kirtorf (dpa/lhe) - Ein 19-Jähriger ist in der Nacht zu Donnerstag bei einem Verkehrsunfall nahe Kirtorf (Vogelsbergkreis) schwer verletzt worden. Der junge Mann verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto und fuhr in einen Straßengraben. Das Auto überschlug sich dabei und landete zwischen zwei Bäumen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der junge Mann unter Alkoholeinfluss.