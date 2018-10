19-jährige Fußgängerin übersieht U-Bahn: Schwer verletzt

Frankfurt (dpa/lhe) - Eine 19-Jährige hat eine U-Bahn in Frankfurt übersehen und ist schwer verletzt worden. Die Frau hatte am Samstagabend zu Fuß die Schienen kurz vor der Haltestelle Dornbusch überquert und dabei wohl die einfahrende Bahn übersehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Trotz Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß. Die Frau kam mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus.