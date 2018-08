20 000 besuchen historische Kaiserpfalz «franconofurd»

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zehn Tage nach ihrer Eröffnung haben mehr als 20 000 Menschen die historische Kaiserpfalz «franconofurd» in Frankfurt besichtigt. Allein am ersten Wochenende kamen mehr als 7000 Besucher, um sich die Mauerreste unter dem Domhügel anzusehen, wie das Archäologische Museum am Freitag mitteilte. Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) sprach von einem neuen «Publikumsmagneten im Herzen der neuen Altstadt».