20-Jähriger bei Prügelei mit Messer verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einer Prügelei am Rande des Frankfurter Volksfests Dippemess ist ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Der 20-Jährige und sein Begleiter hatten auf dem Fest am Ostersonntag zwei andere Männer getroffen, mit denen sie bereits seit einiger Zeit immer wieder in Streitigkeiten geraten waren. Wie die Polizei am Montag mitteilte, flammten die Differenzen direkt wieder auf.