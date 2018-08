20-Jähriger stirbt nach Badeunfall: Ursache unklar

Riedstadt-Leeheim (dpa/lhe) - Ein 20 Jahre alter Mann ist am Montagnachmittag nach einem Badeunfall im Riedsee gestorben. Kameraden des Angehörigen der US-Streitkräfte hatten den Mann bemerkt, weil er mit den Armen ruderte und unterging, wie die Polizei in Darmstadt am Dienstag berichtete. Er wurde an Land gebracht, wiederbelebt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er noch am Abend.