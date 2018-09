20-Jähriger verletzt Polizisten bei Festnahme mit Messer

Gießen (dpa/lhe) - Ein 20 Jahre alter Mann hat einen Polizisten am frühen Donnerstagmorgen in Gießen mit einem Messer leicht verletzt. Der Mann hatte sich gewaltsam Zugang zu einer Wohnung verschafft, teilte ein Polizeisprecher mit. Zwei Bewohner konnten fliehen, der 20-Jährige verschanzte sich in der Wohnung. Als zwei alarmierte Polizisten eintrafen, kam es zu dem Angriff.