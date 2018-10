20 Menschen bei Gasaustritt verletzt: Ursache weiter unklar

Bad Soden-Salmünster (dpa/lhe) - Bei einem Gasaustritt in einem Mehrfamilienhaus in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis) sind am Sonntag 20 Menschen leicht verletzt worden. Ein Rettungsdienstmitarbeiter rief die Feuerwehr zu Hilfe, nachdem er bei einem Einsatz erhöhte Werte an Kohlenstoffmonoxid festgestellt hatte. Die betroffenen Anwohner des Wohnhauses wurden evakuiert. Am Montagvormittag nahmen Einsatzkräfte Messungen vor, um die Ursache des Gasaustritts ausfindig zu machen, wie die Polizei mitteilte.