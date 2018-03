«2001»: Ausstellung zu Kubricks Kultfilm

Frankfurt/Main (dpa) - Stanley Kubricks «2001» gehört zu den Meilensteinen der Filmgeschichte. «Die Odyssee im Weltraum» («2001: A Space Odyssey») hat nicht nur zahllose Science-Fiction-Filme beeinflusst, sondern auch die (Pop-)Musik sowie Mode und Design. 50 Jahre nach der Erstaufführung in New York widmet nun das Deutsche Filmmuseum in Frankfurt dem Film vom 21. März bis 23. September eine große Ausstellung.