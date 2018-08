2017 hohe Schäden durch Unwetter: Kühles Wochenende in Sicht

Sturmtief «Erik» vom 1. August 2017 habe sich in Hessen besonders bemerkbar gemacht: Mehr als 4000 Fälle seien in dem Monat insgesamt gemeldet worden nach 336 im Vorjahr. Die durchschnittliche Schadenshöhe nahm um 24 Prozent auf 166 Euro ab. Rückläufig war den Angaben zufolge auch die Zahl der Überschwemmungsschäden nach Starkregen.

Kommendes Wochenende steht Hessen überwiegend ruhiges, aber deutlich kühleres Wetter bevor, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Offenbach mitteilte. Am Freitag ziehen demnach bei 19 bis 24 Grad vereinzelte Gewitter über das Land, für Starkregen und Hagel besteht nur eine geringe Wahrscheinlichkeit. Der Samstag ist bei 16 bis 20 Grad bewölkt, Schauer und gewittriger Regen sind möglich. Am Sonntag verdecken Wolken den Himmel, es bleibt aber bei 17 bis 21 Grad überwiegend trocken.