2017 kamen mehr kleine Hessen zur Welt

Der Daumen einer Hebamme wird am in einer Praxis von der Hand des neun Tage alten Babys gehalten. Foto: Uli Deck/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen wurden 2017 mehr Kinder geboren. Insgesamt kamen 60 988 Kinder zur Welt, das sind 260 mehr als noch im Vorjahr und der Höchststand der vergangenen 20 Jahre. Die Geburtenrate lag vergangenes Jahr bei 1,58 Kindern je Frau, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Das ist nach Auskunft der Statistiker die zweithöchste Geburtenrate in Hessen seit 45 Jahren. 2016 hatte sie mit 1,59 Kindern noch geringfügig höher gelegen, allerdings lag das daran, dass 2017 in Hessen mehr Frauen lebten.