21-Jährige verletzt 19-Jährigen mit ihrem Taschenmesser

Fürth (dpa/lhe) - Nach einem handgreiflichen Streit in Fürth im Odenwald ermittelt die Polizei gegen eine 21-Jährige wegen versuchten Totschlags. Die Deutsche soll einen 19-Jährigen am Freitagabend am Bahnhof mit ihrem Taschenmesser schwer verletzt und dies auch eingeräumt haben, wie die Polizei in Darmstadt am Montag mitteilte. Lebensgefahr habe aber nicht bestanden. Die Frau habe ihrem ein Jahr älteren Freund helfen wollen, der sich in einem Pulk von mindestens zehn jungen Leuten befand.