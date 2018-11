22 000 Unterschriften für Radentscheid Kassel

Allerdings muss die Stadt noch die gültigen Unterschriften prüfen. Danach müsse es nicht zwangsläufig zu einem Bürgerbegehren kommen: «Wir würden uns natürlich freuen, wenn die Lokalpolitik die Zeichen der Zeit erkennt und unsere Forderungen direkt übernimmt», sagte Mitinitiatorin Anna Luisa Sümmermann. Man sei aber bereit, den Weg weiter zu gehen.

Von Juli bis Ende Oktober hatte die Initiative in Kassel Unterschriften gesammelt. Sie fordert unter anderem sichere Kreuzungen für Fußgänger und Radfahrer in Kassel, Radwege an Hauptstraßen und mehr Sicherheit auf Nebenstraßen im Umkreis von Schulen und Kindergärten. Die Kosten für eine Umsetzung der Forderungen schätzte die Initiative auf rund sechs Millionen Euro.

In anderen hessischen Städten gibt es ähnliche Bemühungen: In Frankfurt kamen 40 000 Unterschriften zusammen. In Darmstadt waren es 11 500, dort hat der Magistrat das Bürgerbegehren allerdings für unzulässig erklärt. Die Bürgerinitiative klagt nun dagegen.