22-Jährige bei Unfall schwer verletzt

Kassel/Hofgeismar (dpa/lhe) - Bei einem Unfall im Kreis Kassel ist eine 22-Jährige mit ihrem Wagen gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Laut Polizei kam die junge Frau am Donnerstagmorgen in der Nähe von Hofgeismar aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Sie habe dabei schwere Verletzungen erlitten, die nach jetzigem Kenntnisstand jedoch nicht lebensbedrohlich seien. Die Frau wurde von einem Rettungshubschrauber in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Landesstraße 3210 war im Bereich der Unfallstelle rund eineinhalb Stunden gesperrt.