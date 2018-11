220 Tonnen belastetes Geflügelfutter nach Hessen geliefert

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bis zu 220 Tonnen verunreinigtes Futtermittel aus Nordrein-Westfalen sind nach Hessen gelangt. Sie seien an acht landwirtschaftliche Betriebe für Legehennen und einen für Puten geliefert worden, sagte ein Sprecher des hessischen Umweltministeriums am Freitag. Die Betriebe seien informiert worden, die Puten aber bereits geschlachtet gewesen. Während in anderen Bundesländern Höfe vorsorglich gesperrt wurden, schloss in Hessen kein Betrieb.