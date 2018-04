23 Grad und Sonnenschein: April zeigt frühlingshafte Seite

Offenbach (dpa/lhe) - Nach den kräftigen Gewittern vom Freitag zeigt der April in den kommenden Tagen seine frühlingshafte Seite: Dabei werden in Hessen bei Sonnenschein Temperaturen von bis zu 23 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. «Angenehme Frühlingstage stehen uns bevor», sagte ein DWD-Meteorologe am Samstag in Offenbach.