23-Jährige bei Unfall auf Feld schwer verletzt

Homberg (dpa/lhe) - Auf einem Feld in Osthessen ist am Freitag eine junge Frau von einem Traktor überrollt und schwer verletzt worden. Das Fahrzeug mit einem angehängtem Wasserfass überfuhr die 23-Jährige am frühen Abend nach Polizeiangaben in einer Feldgemarkung von Deckenbach, einem Stadtteil von Homberg (Ohm) im Vogelsbergkreis. Zur Versorgung der Verletzten wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Zur Ursache des Unglücks gab es zunächst keine Informationen.